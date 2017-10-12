В Америке девочек начнут принимать в бойскауты

Историческое решение приняли бойскауты Америки. В организацию теперь смогут вступить девочки.

Уже со следующего года юные американки смогут записаться в младшие дружины, а к 2019 году планируется адаптировать программу для старшего возраста, после чего девочки наравне с юношами смогут заработать самый высокий ранг Eagle Scout. В совете директоров организации заявили, что такой шаг не противоречит миссии скаутов и даже больше — воплощает их идеалы.



Скаутское движение в США зародилось больше 100 лет назад. Сейчас в нем состоят свыше 2 миллионов человек. Теперь их станет намного больше, ведь родители годами отправляли заявки и просьбы взять в скауты дочерей.