Тяжелобольную 87-летнюю россиянку выдворяют из Швеции

Власти Швеции насильно высылают из страны пожилую тяжелобольную россиянку. У дочери за границей 87-летняя женщина живет давно, ухаживать за ней на родине некому. Все родственники, в том числе единственная дочь, давно уехали из России.

896 депортация

Швеция

Для 87-летней пенсионерки Нины Алексеевны ее родная дочь Татьяна — главная опора в жизни. Тяжелобольной женщине с трудом дается каждый шаг. Семья недавно воссоединилась. Татьяна, которая 20 лет живет в Швеции, забрала к себе из России пожилую мать, которая после смерти мужа осталась совсем одна.



Когда в Европе подали документы на оформление вида на жительство, выяснилось, что, согласно шведским законам, пожилая мать с дочкой семьей не считается. Сроки гостевой визы истекли, впереди разлука и депортация больного человека.



Татьяна Уморен: «Я не знала, но я сказала, что у нее больше никого нет, надо ей помогать».



Нина Ляликова: «Опять разлука. Как я без нее? Это невозможно, я не смогу жить».



Татьяна снова пошла в миграционную службу, где разрешения успешно получают большие семьи беженцев из Сирии, но русской бабушке опять отказали. В таком избирательном подходе соблюдения законов Швеции правозащитники разглядели нарушение прав.



Йохан Бекман, правозащитник: «Это насилие. Где право на семейную жизнь? Форменное издевательство. Тысячи долларов тратят на мигрантов, все принимают, а тут бабушка русская. Это русофобия».



С недолеченным переломом позвоночника, с кардиостимулятором решение о депортации — смерти подобно. Подтверждает это и медсправка шведских врачей. И ведь Европейский суд по правам человека отменял похожие депортации, но пока обжалование остается без ответа. Судьбой Нины Ляликовой занимаются юристы российского посольства.



Как выяснил корреспондент НТВ Николай Булкин, полиция в любой момент может исполнить решение о депортации. Риск для жизни тяжелобольного человека все понимают, но закон, получается, превыше. Их дом теперь подобен шведской крепости. Семья держит оборону от полиции. О России здесь вспоминают с любовью — томики Пушкина, русские пейзажи на картинах и родной Ленинград. Нина Алексеевна — блокадница. Но зря думают шведы, что приступом вернут бабушку именно домой.



Объяснение есть: в Швеции члены семьи — это муж, жена и дети в возрасте до 18 лет. Просто старшее поколение в Северной Европе — этакое достояние страны, на полном попечение государства. Но Татьяне нужно не это.



Татьяна Уморен: «Они отказывают, чтобы не брать на попечение. Но я готова сама взять на себя все траты, главное — быть вместе».



Дочь продолжает, несмотря ни на какие формулировки в шведских законах, бороться за родную мать.