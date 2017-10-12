Российские археологи нашли в Гималаях около 200 неизвестных науке скульптур

Российско-индийская экспедиция нашла в Гималаях два ритуальных комплекса с уникальными неизвестными каменными фигурами эпохи раннего средневековья.
Экспедиция работает в Индии уже три года, а последний год принес «фантастические» результаты, рассказал РИА Новости замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин. По его словам, в этом году в сложном районе Гималаев на границе Индии и Пакистана ученые обнаружили два уникальных ритуальных комплекса.
Вячеслав Молодин, замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН: «Были найдены святилища около 200 каменных всадников, причем их специфика в том, что порой на лошади сидит не один человек, а два, три или четыре человека. То есть это воплощение каких-то мистерий и мифов, которые еще предстоит прочесть. Все эти скульптуры объемны, богато украшены резьбой».
Ученый добавил, что все скульптуры выполнены в одной стилистике, однако все равно отличаются друг от друга. Относятся скульптуры к эпохе раннего средневековья. Правда, пока не ясно, представителей какой этногруппы они изображают. По мнению Молодина, это «какая-то популяция, которая неожиданно появилась в Гималаях, осела в труднодоступных районах и оставила после себя такой след».
Вячеслав Молодин, замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН: «Были найдены святилища около 200 каменных всадников, причем их специфика в том, что порой на лошади сидит не один человек, а два, три или четыре человека. То есть это воплощение каких-то мистерий и мифов, которые еще предстоит прочесть. Все эти скульптуры объемны, богато украшены резьбой».
Ученый добавил, что все скульптуры выполнены в одной стилистике, однако все равно отличаются друг от друга. Относятся скульптуры к эпохе раннего средневековья. Правда, пока не ясно, представителей какой этногруппы они изображают. По мнению Молодина, это «какая-то популяция, которая неожиданно появилась в Гималаях, осела в труднодоступных районах и оставила после себя такой след».
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