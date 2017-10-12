Синоптики: за три дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

В столицу пришли дожди. По прогнозам синоптиков, за ближайшие три дня выпадет почти половина месячной нормы осадков.
Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», в четверг пройдут дожди средней интенсивности, выпадет 5 миллиметров осадков. В пятницу — 9 миллиметров, в субботу — 12 миллиметров осадков.
Таким образом, в общей сложности 26 миллиметров за три дня, другими словами 44% всей месячной нормы.
Особенно сильные дожди будут в пятницу и в субботу. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на субботу дождь будет «просто жуткий».
Таким образом, в общей сложности 26 миллиметров за три дня, другими словами 44% всей месячной нормы.
Особенно сильные дожди будут в пятницу и в субботу. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на субботу дождь будет «просто жуткий».
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