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12 октября, 10:40
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    Синоптики: за три дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Синоптики: за три дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

    Синоптики: за три дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

    Синоптики: за три дня в Москве выпадет половина месячной нормы осадков
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • В столицу пришли дожди. По прогнозам синоптиков, за ближайшие три дня выпадет почти половина месячной нормы осадков.

    Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», в четверг пройдут дожди средней интенсивности, выпадет 5 миллиметров осадков. В пятницу — 9 миллиметров, в субботу — 12 миллиметров осадков.

    Таким образом, в общей сложности 26 миллиметров за три дня, другими словами 44% всей месячной нормы.

    Особенно сильные дожди будут в пятницу и в субботу. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на субботу дождь будет «просто жуткий».

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