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    Mercedes AMG за 11,5 миллиона рублей угнали из автосалона в Москве

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    Mercedes AMG за 11,5 миллиона рублей угнали из автосалона в Москве

    Mercedes AMG за 11,5 миллиона рублей угнали из автосалона в Москве

    Столичные полицейские выясняют обстоятельства похищения элитного Mercedes. Немецкую иномарку угнали на юге Москвы прямо из автосалона.

    Инцидент произошел 10 октября, но известно об этом стало только сегодня. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, похищен Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 11 миллионов 500 тысяч рублей.

    О случившемся в органы сообщил руководитель службы безопасности автосалона, расположенного в доме №127 по Варшавскому шоссе. По его словам, иномарку похитил неизвестный. В полиции добавили, что в момент выезда из салона на машине не было номерных знаков. Проводится проверка.

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