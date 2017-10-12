Mercedes AMG за 11,5 миллиона рублей угнали из автосалона в Москве

Столичные полицейские выясняют обстоятельства похищения элитного Mercedes. Немецкую иномарку угнали на юге Москвы прямо из автосалона.
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Инцидент произошел 10 октября, но известно об этом стало только сегодня. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, похищен Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 11 миллионов 500 тысяч рублей.
О случившемся в органы сообщил руководитель службы безопасности автосалона, расположенного в доме №127 по Варшавскому шоссе. По его словам, иномарку похитил неизвестный. В полиции добавили, что в момент выезда из салона на машине не было номерных знаков. Проводится проверка.
О случившемся в органы сообщил руководитель службы безопасности автосалона, расположенного в доме №127 по Варшавскому шоссе. По его словам, иномарку похитил неизвестный. В полиции добавили, что в момент выезда из салона на машине не было номерных знаков. Проводится проверка.
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