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Возвращение Мухтара
12 октября, 10:40
Брифинг Марии Захаровой

    В Москве бандиты подстроили ДТП, угнали фургон с партией компьютеров и бросили его

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    В Москве бандиты подстроили ДТП, угнали фургон с партией компьютеров и бросили его

    В Москве бандиты подстроили ДТП, угнали фургон с партией компьютеров и бросили его

    Столичные правоохранители разбираются в обстоятельствах похищения автомобиля, в котором перевозились компьютеры. Неизвестные спровоцировали аварию, захватили машину и через 10 минут бросили ее на дороге.

    ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ передает, что налетчиков было четверо, передвигались они на Dodge Chrysler. У дома №8 в 2-м Новоподмосковном переулке злоумышленники подстроили ДТП с участием фургона BAW Fenix, водителя и экспедитора под угрозой пистолета заставили покинуть салон и уехали на их машине и своем авто.

    Через 10 минут на улице Зои и Александра Космодемьянских иномарку и фургон обнаружили брошенными на проезжей части. По информации правоохранителей, в украденном авто перевозились 100 компьютеров-моноблоков, причем они там и остались, ничего не похищено. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

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