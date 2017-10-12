В Москве бандиты подстроили ДТП, угнали фургон с партией компьютеров и бросили его

Столичные правоохранители разбираются в обстоятельствах похищения автомобиля, в котором перевозились компьютеры. Неизвестные спровоцировали аварию, захватили машину и через 10 минут бросили ее на дороге.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ передает, что налетчиков было четверо, передвигались они на Dodge Chrysler. У дома №8 в 2-м Новоподмосковном переулке злоумышленники подстроили ДТП с участием фургона BAW Fenix, водителя и экспедитора под угрозой пистолета заставили покинуть салон и уехали на их машине и своем авто.
Через 10 минут на улице Зои и Александра Космодемьянских иномарку и фургон обнаружили брошенными на проезжей части. По информации правоохранителей, в украденном авто перевозились 100 компьютеров-моноблоков, причем они там и остались, ничего не похищено. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».
Через 10 минут на улице Зои и Александра Космодемьянских иномарку и фургон обнаружили брошенными на проезжей части. По информации правоохранителей, в украденном авто перевозились 100 компьютеров-моноблоков, причем они там и остались, ничего не похищено. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».
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