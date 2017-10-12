Минобороны: американцы по-тихому перебросили в Польшу бронетанковую бригаду

В Польшу прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом на территории этой европейской страны осталась техника третьей американской бригады. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.
Как сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, прошедшие российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» сопровождались беспрецедентной истерией СМИ в Европе. То и дело пресса трубила о «непрозрачности» маневров, «гибридных» операциях армии РФ, «ордах» российских военных, уже получивших приказ на «вторжение», а также оставленной в Белоруссии ударной российской группировке, передает РИА Новости.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учений „Запад-2017“ в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там (населенные пункты Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и Прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника третьей американской бронетанковой бригады».
По словам генерал-майора Конашенкова, де-факто у российских границ уже развернута механизированная дивизия ВС США.
Игорь Конашенков: «Вопреки всем заявлениям НАТО и США о незначительности стягиваемых к российским границам войск, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия Вооруженных сил США, куда за 2 часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия)».
Конашенков отметил, что вся истерия прибалтов и поляков о «русской угрозе» от российско-белорусских учений «Запад-2107» — мошеннически отыгранная информационная завеса вот этой самой операции Пентагона.
Игорь Конашенков: «Но особо отличались в своих „обличениях“ и русофобии младочлены НАТО и ЕС в лице представителей руководства Прибалтийских стран и Польши. Польский министр обороны Антоний Мацеревич даже успел заявить о необходимости размещения в своей стране для „защиты от внешних угроз“ не менее двух дивизий США».
Конашенков напомнил, что маневры «Запад-2017», за которыми наблюдали десятки военных атташе и представителей СМИ, планово завершились в установленный срок, подразделения российской армии вернулись из Белоруссии в пункты постоянной дислокации, после чего, по словам генерал-майора, истерия в Восточной Европе «сменилась штилем и амнезией».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учений „Запад-2017“ в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там (населенные пункты Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и Прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника третьей американской бронетанковой бригады».
По словам генерал-майора Конашенкова, де-факто у российских границ уже развернута механизированная дивизия ВС США.
Игорь Конашенков: «Вопреки всем заявлениям НАТО и США о незначительности стягиваемых к российским границам войск, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия Вооруженных сил США, куда за 2 часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия)».
Конашенков отметил, что вся истерия прибалтов и поляков о «русской угрозе» от российско-белорусских учений «Запад-2107» — мошеннически отыгранная информационная завеса вот этой самой операции Пентагона.
Игорь Конашенков: «Но особо отличались в своих „обличениях“ и русофобии младочлены НАТО и ЕС в лице представителей руководства Прибалтийских стран и Польши. Польский министр обороны Антоний Мацеревич даже успел заявить о необходимости размещения в своей стране для „защиты от внешних угроз“ не менее двух дивизий США».
Конашенков напомнил, что маневры «Запад-2017», за которыми наблюдали десятки военных атташе и представителей СМИ, планово завершились в установленный срок, подразделения российской армии вернулись из Белоруссии в пункты постоянной дислокации, после чего, по словам генерал-майора, истерия в Восточной Европе «сменилась штилем и амнезией».
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