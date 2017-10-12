Ливни затопили калининградские поселки и погубили весь урожай

Режим чрезвычайной ситуации введен в Калининграде. Почти весь урожай в регионе погиб из-за сильнейших за последние годы дождей. В воде оказались не только целые поселки, но и яблоневые сады и картофельные поля. Власти подсчитывают ущерб. Счет идет на сотни миллионов рублей. И это неокончательная цифра.

Затоплены дороги и дворы, дома и постройки уже неделю стоят в воде. Поселок Малиновка теперь напоминает большое озеро. По своим участкам местным жителям приходится передвигаться буквально вплавь. Во всем виноваты проливные дожди, которые продолжались несколько дней. Из берегов вышли местные реки и подтопили окрестные территории. Самая сложная ситуация сейчас в Зеленоградском районе.



Как выяснила корреспондент НТВ Вероника Николаева, ходить по улицам поселка Куликово, который расположен на побережье Балтийского моря, можно только в высоких резиновых сапогах. Всего в области оказалось затоплены около 20 населенных пунктов. Региональные власти объявили режим ЧС.



В воде оказались почти все сельхозугодья региона. Первый в области промышленный яблоневый сад из-за осенних ливней превратился в настоящее болото. На хороший будущий урожай пшеницы и овощей тоже можно не рассчитывать, так как почва слишком влажная. С одной стороны поля плавает картофель, с другой — морковь.



Таких дождей не было последние 5 лет, говорят специалисты. Старая, еще довоенная дренажная система не справляется. Насосные станции тоже оказались не готовы к такому количеству осадков. Сейчас воду с улиц откачивают с помощью специальной техники. Помогают бригады МЧС, которые привозят мешки с песком и строят искусственные дамбы. Ликвидировать последствия обильных дождей пытаются более сотни человек и 40 единиц техники.