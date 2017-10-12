В Москве полицейские ранили автоугонщика

Столичные полицейские открыли огонь при задержании мужчины, подозреваемого в автоугоне.

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Москва

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В ночь на четверг полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании автоугонщика на западе Москвы, пишет .



Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД: «Около 22:30 в среду на улице Авиаторов подозреваемый в автоугоне мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников полиции при задержании, в связи с чем полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие».



В полиции сообщили, что угонщика с огнестрельным ранением отправили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Ведомство проводит служебною проверку.