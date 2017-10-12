Лось отбился от напавшего на него волка: видео

Кадры, достойные голливудского триллера, удалось снять оператору из Канады. Он случайно стал свидетелем битвы волка и лося, которая произошла в акватории озера.

1883 волки

животные

Канада

лоси

Хищник бросился на жвачное животное на мелководье. Лось успешно отбивался и увел противника на глубину, однако в какой-то момент волку все же удалось вцепиться в ногу жертвы.



Волк еще несколько минут преследовал лося вплавь, но в итоге сдался. Остается только догадываться, выбился он из сил или отвлекся на квадрокоптер.