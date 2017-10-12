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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура
    Лось отбился от напавшего на него волка: видео. Канада, волки, животные, лоси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛось отбился от напавшего на него волка: видео

    Лось отбился от напавшего на него волка: видео

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    Лось отбился от напавшего на него волка: видео

    Лось отбился от напавшего на него волка: видео

    Лось отбился от напавшего на него волка: видео

      Кадры, достойные голливудского триллера, удалось снять оператору из Канады. Он случайно стал свидетелем битвы волка и лося, которая произошла в акватории озера.

      Хищник бросился на жвачное животное на мелководье. Лось успешно отбивался и увел противника на глубину, однако в какой-то момент волку все же удалось вцепиться в ногу жертвы.

      Волк еще несколько минут преследовал лося вплавь, но в итоге сдался. Остается только догадываться, выбился он из сил или отвлекся на квадрокоптер.

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