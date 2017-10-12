Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    Спасенных из огня ямальских сапсанов доставили самолетом в Дагестан. Дагестан, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасенных из огня ямальских сапсанов доставили самолетом в Дагестан

    Спасенных из огня ямальских сапсанов доставили самолетом в Дагестан

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    Спасенных из огня ямальских сапсанов доставили самолетом в Дагестан

    Спасенных из огня ямальских сапсанов доставили самолетом в Дагестан

    Спасенных из огня ямальских сапсанов доставили самолетом в Дагестан

      В Махачкале приземлился необычный рейс с Ямала. Пассажирами самолета стали 4 ямальских сапсана, пострадавшие летом природных пожарах в Ямало-Ненецком автономном округе.

      Краснокнижные птицы выжили в огне, прошли реабилитацию, заново научились летать и охотиться на воле. Процесс адаптации затянулся, водоплавающие, которые являются основным кормом соколов-сапсанов, отправились на зимовку.

      В связи с этим хищных птиц решили направить в заповедник «Дагестанский», расположенный на территории, по которой проходит традиционный миграционный путь. Орнитологи надеются, что вскоре птицы вновь отправятся в теплые края, только теперь уже сами, а после зимовки в странах Персидского залива самостоятельно вернутся на Ямал.

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