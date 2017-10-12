Тиллерсон потребовал от главы МИД Турции доказать вину задержанных дипломатов

Госдепартамент США распространил заявление по итогам телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств США и Турции по вопросы задержания турецких служащих дипмиссии и граждан США в Анкаре.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре и потребовал от турецкой стороны доказательств их вины, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы Госдепартамента США: «Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел Турции глубокую обеспокоенность задержаниями турецких служащих американской дипмиссии в Турции и нескольких американских граждан. Госсекретарь США подчеркнул важность соблюдения транспарентности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства поступков, за которые этим людям предъявили обвинения».
Напомним, в воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Кризис в отношениях двух стран возник, в том числе, из-за ареста на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства Метина Топуза. Его обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. Посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией.
Сообщение пресс-службы Госдепартамента США: «Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел Турции глубокую обеспокоенность задержаниями турецких служащих американской дипмиссии в Турции и нескольких американских граждан. Госсекретарь США подчеркнул важность соблюдения транспарентности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства поступков, за которые этим людям предъявили обвинения».
Напомним, в воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Кризис в отношениях двух стран возник, в том числе, из-за ареста на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства Метина Топуза. Его обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. Посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией.
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