СМИ: в Сирии ликвидирована британская террористка ИГ по прозвищу Белая вдова

Британские СМИ сообщают о смерти в результате атаки беспилотника в сирийской Ракке Салли Джонс — сторонницы ИГИЛ по прозвищу Белая вдова.
Как пишет газета The Times, гражданку Великобритании Салли Джонс по прозвищу Белая вдова, воевавшую на стороне террористической группировки «Исламское государство», ликвидировали в результате удара американского беспилотника в сирийской Ракке. Издание пишет, что вместе с Салли Джонс был убит ее 12-летний сын, об этом сообщили представители американской стороны.
Из текста статьи: «Предположение, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верно».
Издание сообщает, что авиаудар был нанесен, когда Джонс пыталась бежать из находящейся в осаде Ракки. За Джонс несколько лет следила британская внешняя разведка.
В юности Джонс выступала в составе панк-группы. Четыре года назад 45-летняя британка, вышла замуж за вербовщика ИГИЛ Джунейда Хусейна, причастного к подготовке полутора десятков терактов. Вместе с ним и своим младшим сыном Джонс сбежала в Ракку, где присоединилась к запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировке «Исламское государство» и принимала активное участие в вербовке в ряды террористов. Англичанку использовали для пропаганды идей терроризма.
Он вела блог, призывала «резать горло христианам тупым ножом» и взрывать метро в Лондоне. Ее светловолосый сын по имени Джо фигурировал в качестве палача на видеозаписях казней пленных курдов, распространяемых террористами. Муж Салли Джонс Джунейд Хусейн был ликвидирован два года назад в результате удара беспилотника.
Из текста статьи: «Предположение, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верно».
Издание сообщает, что авиаудар был нанесен, когда Джонс пыталась бежать из находящейся в осаде Ракки. За Джонс несколько лет следила британская внешняя разведка.
В юности Джонс выступала в составе панк-группы. Четыре года назад 45-летняя британка, вышла замуж за вербовщика ИГИЛ Джунейда Хусейна, причастного к подготовке полутора десятков терактов. Вместе с ним и своим младшим сыном Джонс сбежала в Ракку, где присоединилась к запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической группировке «Исламское государство» и принимала активное участие в вербовке в ряды террористов. Англичанку использовали для пропаганды идей терроризма.
Он вела блог, призывала «резать горло христианам тупым ножом» и взрывать метро в Лондоне. Ее светловолосый сын по имени Джо фигурировал в качестве палача на видеозаписях казней пленных курдов, распространяемых террористами. Муж Салли Джонс Джунейд Хусейн был ликвидирован два года назад в результате удара беспилотника.
Комментарии