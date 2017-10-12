Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    В результате теракта в иракском кафе погибли не менее 11 человек

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Thaier Al-Sudani
    В результате теракта в иракском кафе погибли не менее 11 человек

    В результате теракта в иракском кафе погибли не менее 11 человек

    В результате теракта в иракском кафе погибли не менее 11 человек
  • Фото: Reuters © 2017, Thaier Al-Sudani

    • В иракском городе Хит в кафе сработало взрывное устройство.

    Как передает Associated Press, жертвами теракта в города Хит в иракской провинции Анбар стали не менее 11 человек. Также сообщается о 15 пострадавших, у многих из них тяжелейшие ранения. На месте теракта работают медики и сотрудники спецслужб.

    Уже установлено, что взрывное устройство привел в действие террорист смертник. Все погибшие и пострадавшие — гражданские лица. Город, где произошла трагедия, находится примерно в 160 км от районов боевых действий, где силы безопасности Ирака ведут бои против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru