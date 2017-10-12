В результате теракта в иракском кафе погибли не менее 11 человек

В иракском городе Хит в кафе сработало взрывное устройство.
Как передает Associated Press, жертвами теракта в города Хит в иракской провинции Анбар стали не менее 11 человек. Также сообщается о 15 пострадавших, у многих из них тяжелейшие ранения. На месте теракта работают медики и сотрудники спецслужб.
Уже установлено, что взрывное устройство привел в действие террорист смертник. Все погибшие и пострадавшие — гражданские лица. Город, где произошла трагедия, находится примерно в 160 км от районов боевых действий, где силы безопасности Ирака ведут бои против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Уже установлено, что взрывное устройство привел в действие террорист смертник. Все погибшие и пострадавшие — гражданские лица. Город, где произошла трагедия, находится примерно в 160 км от районов боевых действий, где силы безопасности Ирака ведут бои против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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