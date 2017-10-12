Журналисты НТВ совершили экскурсию по частным бомбоубежищам

В мире возвращается мода на бомбоубежища. Когда бункер стал объектом престижа и поводом «утереть соседям нос»? И кто они — люди, которые заказывают и строят частные укрытия?
В мире возвращается мода на бомбоубежища. Когда бункер стал объектом престижа и поводом «утереть соседям нос»? И кто они — люди, которые заказывают и строят частные укрытия?
Был период, когда в разгар холодной войны надписи «бомбоубежище» масляной краской на стенах домов были неотъемлемой приметой времени: чтобы знали жильцы, куда бежать. Потом все это, к счастью, сошло на нет. И само слово почти исчезло из лексикона. А сейчас оно возвращается. Что находится в заброшенных с тех времен подземных бункерах? Кто берет частные заказы на подобные спецобъекты, и почему попасть туда практически невозможно, выяснил корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Деревянные нары в три этажа, плакаты с инструкциями, «как выжить при Армагеддоне». Тут секретно всё: вместимость бункера, его расположение, даже личность нашего сопровождающего. Он здесь, чтобы показать: убежище в полной готовности.
Гид объясняет: в этом нет никакой паранойи. Рядом находится стратегический объект, и этот бункер — последний рубеж на случай аварии. А вот кадры из рассекреченного учебного фильма свидетельствуют о том, как В СССР готовились к ядерной войне. Тогда же, в 1960-е, и в США герои мультфильмов объясняли, что делать при взрыве советской бомбы.
Но спустя три десятилетия ядерный паритет сделал свое дело, и многие убежища превратились в объекты-призраки и развлечение для сталкеров. Но в США теперь вовсю заговорили об изначальном предназначении этих сооружений.
Пока под рев корейской баллистической ракеты Трамп и Ким Чен Ын обменивались угрозами, частные американские компании подсуетились и стали продвигать постройку убежищ под заказ.
Клайд Скотт, руководитель компании по производству бункеров: «Тут гостиная, здесь будет телевизор, это полки, а здесь кухонный стол. Здесь все из железа, как на подводной лодке».
Для богатых есть и спецпредложение: старая ракетная база, переоборудованная в самый безопасный в мире кондоминиум. Подземный город растянулся на 15 этажей с апартаментами, стоимостью до 5 миллионов долларов, кинотеатром, спортзалом и даже бассейном с водопадом. Вместо окон — экраны.
Российские стройкомпании подхватили тренд ядерных держав. Правда, афишировать этот бизнес решительно не хотят. Чтобы показать бункер пришлось договариваться на протяжении месяца, и то, только при определенных условиях: не раскрывая место, где находится этот бункер, или имя заказчика.
Глава компании, строящей этот объект, поясняет, что так и задумано: бункер под домом должен быть незаметным.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Был период, когда в разгар холодной войны надписи «бомбоубежище» масляной краской на стенах домов были неотъемлемой приметой времени: чтобы знали жильцы, куда бежать. Потом все это, к счастью, сошло на нет. И само слово почти исчезло из лексикона. А сейчас оно возвращается. Что находится в заброшенных с тех времен подземных бункерах? Кто берет частные заказы на подобные спецобъекты, и почему попасть туда практически невозможно, выяснил корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Деревянные нары в три этажа, плакаты с инструкциями, «как выжить при Армагеддоне». Тут секретно всё: вместимость бункера, его расположение, даже личность нашего сопровождающего. Он здесь, чтобы показать: убежище в полной готовности.
Гид объясняет: в этом нет никакой паранойи. Рядом находится стратегический объект, и этот бункер — последний рубеж на случай аварии. А вот кадры из рассекреченного учебного фильма свидетельствуют о том, как В СССР готовились к ядерной войне. Тогда же, в 1960-е, и в США герои мультфильмов объясняли, что делать при взрыве советской бомбы.
Но спустя три десятилетия ядерный паритет сделал свое дело, и многие убежища превратились в объекты-призраки и развлечение для сталкеров. Но в США теперь вовсю заговорили об изначальном предназначении этих сооружений.
Пока под рев корейской баллистической ракеты Трамп и Ким Чен Ын обменивались угрозами, частные американские компании подсуетились и стали продвигать постройку убежищ под заказ.
Клайд Скотт, руководитель компании по производству бункеров: «Тут гостиная, здесь будет телевизор, это полки, а здесь кухонный стол. Здесь все из железа, как на подводной лодке».
Для богатых есть и спецпредложение: старая ракетная база, переоборудованная в самый безопасный в мире кондоминиум. Подземный город растянулся на 15 этажей с апартаментами, стоимостью до 5 миллионов долларов, кинотеатром, спортзалом и даже бассейном с водопадом. Вместо окон — экраны.
Российские стройкомпании подхватили тренд ядерных держав. Правда, афишировать этот бизнес решительно не хотят. Чтобы показать бункер пришлось договариваться на протяжении месяца, и то, только при определенных условиях: не раскрывая место, где находится этот бункер, или имя заказчика.
Глава компании, строящей этот объект, поясняет, что так и задумано: бункер под домом должен быть незаметным.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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