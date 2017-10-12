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    Депутаты ЛДПР поделились впечатлениями от поездки в КНДР. ЛДПР, США, Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты ЛДПР поделились впечатлениями от поездки в КНДР

    Депутаты ЛДПР поделились впечатлениями от поездки в КНДР

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    Депутаты ЛДПР поделились впечатлениями от поездки в КНДР

    Депутаты ЛДПР поделились впечатлениями от поездки в КНДР

    Депутаты ЛДПР поделились впечатлениями от поездки в КНДР

      Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР посетили самую закрытую страну мира — Северную Корею.

      КНДР попросила у российских депутатов поддержки в «укрощении США огнем». Об этом рассказали парламентарии от ЛДПР. Только что делегация депутатов вернулась из Пхеньяна, где ее принимали на самом высоком уровне. Депутаты прокомментировали тревожащую весь миру ситуацию с нарастанием взаимных угроз между США и Северной Кореей.

      Антон Морозов, депутат от фракции ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам: «Ясности нет. Ситуация очень напряженная, поэтому удар может быть нанесен в ближайшее время любой из сторон. Ким Чен Ын выпустил довольно агрессивное заявление, о том, что собирается „укрощать огнем США“», в ответ на объявление войны, которое, как там считают, сделал Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН, когда сказал, что «не исключает возможности полного уничтожения Северной Кореи. В КНДР очень серьезно работают над модернизацией и развитием своего ракетно-ядерного потенциала. Они считают, что это единственный ответ, который может дать Северная Корея на возможную агрессию США».

      Депутат также поделился впечатлениями о патриотическом настрое, царящем в Северной Корее.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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