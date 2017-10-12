Журналисты НТВ вспомнили знаменитых героев фейковых похорон

«Сообщение о моей смерти сильно преувеличено», — так вслед за Марком Твеном может повторить Дмитрий Хворостовский. Как получилось, что некролог живого певца появился в прессе? И как сам Хворостовский, уже не первый год противостоящий тяжелому недугу, воспринял этот фейк?
Многие известные люди в России писали, а потом поспешно удаляли из соцсетей слова соболезнований после того, как «Комсомольская правда» опубликовала новость о смерти Дмитрия Хворостовского, который на самом деле в это время спокойно спал рядом со своей женой. Она сама чуть позже написала об этом в своем аккаунте. «Комсомолка», конечно, извинилась, отметив при этом, что источник был сверхнадежный. Автор публикации также принес публичные извинения.
Хворостовский, который уже давно борется с онкологическим заболеванием, сейчас живет в Лондоне. Как великий артист отреагировал на все эти новости, узнала корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Ночью, когда «Комсомолка» об этом написала, британские СМИ не спешили «хоронить» Дмитрия Хвороствоского и не стали публиковать непроверенную информацию. Очевидно, что примерно через час тревожные звонки разбудили жену Хворостовского в Лондоне. Она написала на страничке в соцсетях, что ее муж спит рядом, и что именно она думает о тех, кто это написал. Похоже, Дмитрий тоже проснулся, поскольку и на его официальной страничке появилось гораздо более спокойное опровержение. А днем и представители певца опровергли и прокомментировали фейковую новость.
Напомним, Дмитрий Хворостовский — далеко не единственная знаменитость, ставшая жертвой фейковых похорон. Когда-то даже Марку Твену пришлось опровергать собственный некролог словами: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». А вот Михаила Горбачёва хоронили как минимум дважды: в 2013 году, когда он не пришел на встречу лауреатов Нобелевской премии, и в 2015, когда «утку» о его смерти запустила компания BBC. Долго жить, согласно народным приметам, будет и Хилари Клинтон: в прошлом году американский телеканал сообщил, что она «умирает от пневмонии».
Из-за ложной информации о смерти британской королевы в декабре 2016 разгорелся целый скандал, новость якобы мелькнула даже на официальном сайте королевской семьи. А актера Леонида Куравлёва СМИ хоронят почти каждый год. К счастью, 81-летний артист здоров и прекрасно себя чувствует. Как и Леонид Якубович, Михаил Жванецкий, Андрей Макаревич, Марина Влади и другие знаменитости, ложные известия о смерти которых, не раз заставляли поклонников напрасно горевать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Хворостовский, который уже давно борется с онкологическим заболеванием, сейчас живет в Лондоне. Как великий артист отреагировал на все эти новости, узнала корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Ночью, когда «Комсомолка» об этом написала, британские СМИ не спешили «хоронить» Дмитрия Хвороствоского и не стали публиковать непроверенную информацию. Очевидно, что примерно через час тревожные звонки разбудили жену Хворостовского в Лондоне. Она написала на страничке в соцсетях, что ее муж спит рядом, и что именно она думает о тех, кто это написал. Похоже, Дмитрий тоже проснулся, поскольку и на его официальной страничке появилось гораздо более спокойное опровержение. А днем и представители певца опровергли и прокомментировали фейковую новость.
Напомним, Дмитрий Хворостовский — далеко не единственная знаменитость, ставшая жертвой фейковых похорон. Когда-то даже Марку Твену пришлось опровергать собственный некролог словами: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». А вот Михаила Горбачёва хоронили как минимум дважды: в 2013 году, когда он не пришел на встречу лауреатов Нобелевской премии, и в 2015, когда «утку» о его смерти запустила компания BBC. Долго жить, согласно народным приметам, будет и Хилари Клинтон: в прошлом году американский телеканал сообщил, что она «умирает от пневмонии».
Из-за ложной информации о смерти британской королевы в декабре 2016 разгорелся целый скандал, новость якобы мелькнула даже на официальном сайте королевской семьи. А актера Леонида Куравлёва СМИ хоронят почти каждый год. К счастью, 81-летний артист здоров и прекрасно себя чувствует. Как и Леонид Якубович, Михаил Жванецкий, Андрей Макаревич, Марина Влади и другие знаменитости, ложные известия о смерти которых, не раз заставляли поклонников напрасно горевать.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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