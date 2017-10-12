Порошенко заявил в ПАСЕ о выполнении минских соглашений «на 95%»

Полиглот, адвокат и яростный миротворец: удалось ли Порошенко оправдать скандальный закон о языковом геноциде или он спасовал перед делегатами ПАСЕ? И почему на родине депутаты обвинили президента Украины в обмане?
«Политическая часть минских соглашений выполнена на 95 процентов», — такое сенсационное заявление прозвучало не где-нибудь, а в Страсбурге, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эксперты кинулись проверять, неужели и правда такой непростой вопрос, наконец, близится к финалу. Но оказалось, что всё далеко не так. Согласно отчетам мониторинговых комиссий, картина не просто далека от представленной в ПАСЕ, она выглядит удручающе.
Из 13 пунктов минских соглашений выполнены лишь четыре. При этом все ключевые, такие, как полное прекращение огня, отвод вооружения от линии фронта, полный обмен пленными, помилование и амнистия участников боевых действий в Донбассе, проведение Конституционной реформы на Украине, а также подготовка к выборам в народных республиках, так и не были выполнены. Из Донбасса пришли сообщения о новых обстрелах со стороны украинской армии, погиб один человек.
Когда же выяснилось, кто именно сообщил эту сенсационную новость, многие вопросы отпали сами собой. Откуда украинский президент взял эту цифру и почему он решил, что никто не будет проверять его слова, пытался выяснить корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Год назад президент Украины заявлял вообще о выполнении минских соглашений на 100%. Но и без этого в речи Петра Порошенко было много нестыковок, даже когда эта речь была на шести языках.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я совершенно спокойно говорю по-русски».
Правда, если громкий закон об образовании примут, лет через пять Порошенко рискует останется единственным полиглотом во всей Украине.
Президент, поднявшийся на призывах сближения с Европой, делает все, чтобы эта Европа от него отвернулась, и Россия тут ни при чем. Венгрии и Румынии категорически не нравится украинский закон об образовании, который запрещает преподавание в школах на языках национальных меньшинств. Венгерский премьер даже пригрозил Порошенко санкциями, если тот не передумает. Украинский президент обещал передумать и отправить документ на исследование в правовой комитет ЕС.
Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики: «Скорее всего, Киев и здесь смухлюет, обманет. Он сделает вид, что закон где-то подкорректирует, несущественно. Но суть этого закона останется. И к 2020 году никто — ни русский, ни румын, ни венгр, ни болгарин — не смогут получить даже базового образования на своем родном языке на Украине».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Из 13 пунктов минских соглашений выполнены лишь четыре. При этом все ключевые, такие, как полное прекращение огня, отвод вооружения от линии фронта, полный обмен пленными, помилование и амнистия участников боевых действий в Донбассе, проведение Конституционной реформы на Украине, а также подготовка к выборам в народных республиках, так и не были выполнены. Из Донбасса пришли сообщения о новых обстрелах со стороны украинской армии, погиб один человек.
Когда же выяснилось, кто именно сообщил эту сенсационную новость, многие вопросы отпали сами собой. Откуда украинский президент взял эту цифру и почему он решил, что никто не будет проверять его слова, пытался выяснить корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Год назад президент Украины заявлял вообще о выполнении минских соглашений на 100%. Но и без этого в речи Петра Порошенко было много нестыковок, даже когда эта речь была на шести языках.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я совершенно спокойно говорю по-русски».
Правда, если громкий закон об образовании примут, лет через пять Порошенко рискует останется единственным полиглотом во всей Украине.
Президент, поднявшийся на призывах сближения с Европой, делает все, чтобы эта Европа от него отвернулась, и Россия тут ни при чем. Венгрии и Румынии категорически не нравится украинский закон об образовании, который запрещает преподавание в школах на языках национальных меньшинств. Венгерский премьер даже пригрозил Порошенко санкциями, если тот не передумает. Украинский президент обещал передумать и отправить документ на исследование в правовой комитет ЕС.
Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики: «Скорее всего, Киев и здесь смухлюет, обманет. Он сделает вид, что закон где-то подкорректирует, несущественно. Но суть этого закона останется. И к 2020 году никто — ни русский, ни румын, ни венгр, ни болгарин — не смогут получить даже базового образования на своем родном языке на Украине».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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