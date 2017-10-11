Facebook и Instagram восстановили работу после глобального сбоя

Специалисты устранили неполадки и восстановили доступ пользователей к соцсетям Facebook и Instagram.
Как пишет The Guardian cо ссылкой на заявление представителя компании Facebook, работа соцсетей Facebook и Instagram восстановлена в полном объеме. В компании объяснили произошедшее техническим сбоем.
Заявление представителей компании Facebook: «Ранее сегодня из-за технического сбоя некоторые пользователи испытывали трудности с получением доступа к сервисам Facebook. Мы быстро выявили и устранили причину сбоя, на данный момент доступ почти всех пользователей к социальной сети восстановлен».
Напомним, в среду вечером пользователи Facebook и Instagram из разных стран мира жаловались на проблемы при попытке авторизации. Глобальный сбой затронул страны Европы, США и Азии. Специалисты обещали оперативно устранить проблему.
Заявление представителей компании Facebook: «Ранее сегодня из-за технического сбоя некоторые пользователи испытывали трудности с получением доступа к сервисам Facebook. Мы быстро выявили и устранили причину сбоя, на данный момент доступ почти всех пользователей к социальной сети восстановлен».
Напомним, в среду вечером пользователи Facebook и Instagram из разных стран мира жаловались на проблемы при попытке авторизации. Глобальный сбой затронул страны Европы, США и Азии. Специалисты обещали оперативно устранить проблему.
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