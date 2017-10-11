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    Топ-менеджер ударил стюардессу по лицу на рейсе Москва — Нью-Йорк

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    • Фото: armbanks.am
    <nobr>Топ-менеджер</nobr> ударил стюардессу по лицу на рейсе Москва — <nobr>Нью-Йорк</nobr>

    Топ-менеджер ударил стюардессу по лицу на рейсе Москва — Нью-Йорк

    <nobr>Топ-менеджер</nobr> ударил стюардессу по лицу на рейсе Москва — <nobr>Нью-Йорк</nobr>
  • Фото: armbanks.am

    • Пассажиром, устроившим дебош на борту самолета, который летел из Москвы в Нью-Йорк, оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев.

    Во время перелета топ-менеджер принялся вести себя неадекватно — он оскорблял и провоцировал окружающих, игнорировал требования экипажа, упал на женщину с детьми и устроил драку с другим пассажиром.

    Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Черекаев ударил по лицу стюардессу, которая предложила проводить его на свое место.

    В результате члены экипажа и пассажиры приняли решение связать дебошира ремнями безопасности. После приземления в Нью-Йорке его передали полицейским и сотрудникам ФБР. Сейчас решается вопрос о привлечении Черекаева к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

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