Пассажиром, устроившим дебош на борту самолета, который летел из Москвы в
Нью-Йорк, оказался директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев.
Во время перелета топ-менеджер принялся вести себя неадекватно — он оскорблял и провоцировал окружающих, игнорировал требования экипажа, упал на женщину с детьми и устроил драку с другим пассажиром.
Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Черекаев ударил по лицу стюардессу, которая предложила проводить его на свое место.
В результате члены экипажа и пассажиры приняли решение связать дебошира ремнями безопасности. После приземления в Нью-Йорке его передали полицейским и сотрудникам ФБР. Сейчас решается вопрос о привлечении Черекаева к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».
Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Черекаев ударил по лицу стюардессу, которая предложила проводить его на свое место.
В результате члены экипажа и пассажиры приняли решение связать дебошира ремнями безопасности. После приземления в Нью-Йорке его передали полицейским и сотрудникам ФБР. Сейчас решается вопрос о привлечении Черекаева к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».
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