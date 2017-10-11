Грузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео

Два человека погибли и два пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Татарстане.
Автокатастрофа произошла на трассе Альметьевск — Набережные Челны на въезде в город Заинск. Там столкнулись грузовик МАЗ с металлическими трубами, «КамАЗ», перевозивший свеклу, и легковой ВАЗ-2111. В результате трубы упали на легковушку, в которой находились водитель и пассажирка. Оба погибли.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ-2111, который, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу машинам, которые двигались по главной дороге, сообщили в УМЧС по Татарстану.
Когда спасатели с помощью автокранов подняли опрокинувшиеся металлические трубы, которыми был заблокирован легковой автомобиль, из искореженной машины удалось извлечь тела погибших: мужчины 1937 года рождения и его попутчицы 1952 года рождения. Как сообщает «Интерфакс», пенсионер подвозил на своей машине женщину с поминок. В больницу были доставлены водители грузовиков.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ-2111, который, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу машинам, которые двигались по главной дороге, сообщили в УМЧС по Татарстану.
Когда спасатели с помощью автокранов подняли опрокинувшиеся металлические трубы, которыми был заблокирован легковой автомобиль, из искореженной машины удалось извлечь тела погибших: мужчины 1937 года рождения и его попутчицы 1952 года рождения. Как сообщает «Интерфакс», пенсионер подвозил на своей машине женщину с поминок. В больницу были доставлены водители грузовиков.
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