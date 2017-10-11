Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Грузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео. ДТП, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео

    Грузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео

    6 комментариев
    • Фото: almet_dps / vk.com
    Грузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео

    Грузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео

    Грузовики с трубами и свеклой раздавили легковушку с людьми в Татарстане: видео
    • Фото: almet_dps / vk.com

      • Два человека погибли и два пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Татарстане.

      Автокатастрофа произошла на трассе Альметьевск — Набережные Челны на въезде в город Заинск. Там столкнулись грузовик МАЗ с металлическими трубами, «КамАЗ», перевозивший свеклу, и легковой ВАЗ-2111. В результате трубы упали на легковушку, в которой находились водитель и пассажирка. Оба погибли.

      По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ-2111, который, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу машинам, которые двигались по главной дороге, сообщили в УМЧС по Татарстану.

      Когда спасатели с помощью автокранов подняли опрокинувшиеся металлические трубы, которыми был заблокирован легковой автомобиль, из искореженной машины удалось извлечь тела погибших: мужчины 1937 года рождения и его попутчицы 1952 года рождения. Как сообщает «Интерфакс», пенсионер подвозил на своей машине женщину с поминок. В больницу были доставлены водители грузовиков.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru