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    Туристка сорвалась с галереи собора Святого Павла в Лондоне

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    Туристка сорвалась с галереи собора Святого Павла в Лондоне

    Туристка сорвалась с галереи собора Святого Павла в Лондоне

    Полиция Лондона сообщила о гибели туристки, упавшей с галереи в знаменитом соборе Святого Павла.

    В Лондоне туристка погибла, сорвавшись с «шепчущей галереи» под куполом собора Святого Павла. Как сообщили РИА Новости в городской полиции, инцидент не рассматривается как подозрительный, так как нет признаков того, что женщину кто-то столкнул.

    Имя погибшей и страну, откуда она приехала, в полиции не назвали.

    В настоящее время собор закрыт, в нем отменен ежегодный молебен о моряках, который должен был пройти в среду вечером.

    «Шепчущая галерея» находится под самым куполом собора Святого Павла на высоте более 30 метров.

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