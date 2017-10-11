Туристка сорвалась с галереи собора Святого Павла в Лондоне

Полиция Лондона сообщила о гибели туристки, упавшей с галереи в знаменитом соборе Святого Павла.
В Лондоне туристка погибла, сорвавшись с «шепчущей галереи» под куполом собора Святого Павла. Как сообщили РИА Новости в городской полиции, инцидент не рассматривается как подозрительный, так как нет признаков того, что женщину кто-то столкнул.
Имя погибшей и страну, откуда она приехала, в полиции не назвали.
В настоящее время собор закрыт, в нем отменен ежегодный молебен о моряках, который должен был пройти в среду вечером.
«Шепчущая галерея» находится под самым куполом собора Святого Павла на высоте более 30 метров.
Имя погибшей и страну, откуда она приехала, в полиции не назвали.
В настоящее время собор закрыт, в нем отменен ежегодный молебен о моряках, который должен был пройти в среду вечером.
«Шепчущая галерея» находится под самым куполом собора Святого Павла на высоте более 30 метров.
Комментарии