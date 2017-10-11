Фестивалю молодежи и студентов посвятили историческую выставку в Петербурге

В Музее политической истории России открылась выставка «Мы за мир, за дружбу». Десятки предметов, которые работники музея собирали годами, рассказывают историю одного из самых романтических, вдохновляющих и примиряющих мероприятий.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые прошел в нашей стране 60 лет назад. Еще раз демократическую и прогрессивную публику до 30 в Москве принимали в 1985-м. И хотя в экспозиции представлены предметы в том числе и с зарубежных фестивалей, основной акцент всё-таки сделан на мероприятиях, организованных СССР. Они оказали влияние на целые поколения советских людей и для многих из них стали ярчайшим впечатлением в жизни.
К слову, выставка приурочена не только к 70-летию проведения в Советском Союзе фестиваля молодежи и студентов. Ведь традиции съезда в поддержку мира, демократии и дружбы не забыты. Через три дня XIX Всемирный фестиваль стартует в Сочи. И в музее политической истории уже есть экспонаты, посвященные его подготовке.
К слову, выставка приурочена не только к 70-летию проведения в Советском Союзе фестиваля молодежи и студентов. Ведь традиции съезда в поддержку мира, демократии и дружбы не забыты. Через три дня XIX Всемирный фестиваль стартует в Сочи. И в музее политической истории уже есть экспонаты, посвященные его подготовке.
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