Кремль: Путин не имеет никакого отношения к суду над Улюкаевым

Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что президент вмешивался в ход судебного разбирательства по делу Алексея Улюкаева.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин не имеет к суду никакого отношения, передает «Интерфакс».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российский лидер дал согласие на оглашение в суде расшифровки записи телефонного разговора бывшего министра экономического развития с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Из нее, в частности, стало известно, что Сечин и Улюкаев обсуждали «корзинку» и «корзинку с колбасой», а глава компании приглашал министра «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения».
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Момент получения взятки был зафиксирован на видео. Экс-министр свою вину отрицает, настаивая на провокации.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российский лидер дал согласие на оглашение в суде расшифровки записи телефонного разговора бывшего министра экономического развития с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Из нее, в частности, стало известно, что Сечин и Улюкаев обсуждали «корзинку» и «корзинку с колбасой», а глава компании приглашал министра «тихонечко приехать в „Роснефть“» и говорил, что готов «выполнить неисполненные поручения».
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