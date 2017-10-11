Программист нашел простой способ взлома iPhone

Программист Феликс Краузе обнаружил простой способ взлома учетной записи пользователя iPhone. По его словам, это можно сделать с помощью фишинга.
Для того чтобы получить доступ к Apple ID пользователя, достаточно написать простейшую программу. Она выведет на экран окно, которое обычно появляется в iOS для введения пароля от учетной записи.
Как пишут Dni.Ru, внешне отличить поддельную форму от настоящей практически невозможно, и пользователь, скорее всего, введет пароль для получения необходимой услуги. Тем более что с такими запросами владельцы «яблочных» гаджетов сталкиваются довольно часто — когда хотят зайти в облачное хранилище своих данных, поменять настройки телефона или установить новое приложение.
Чтобы не стать жертвой мошенников, Краузе предлагает при появлении окна для ввода пароля нажимать на домашнюю кнопку. Если в этом случае окно для ввода пароля останется открытым — значит, оно системное. Фальшивое же окно закроется вместе с другими окнами.
Как пишут Dni.Ru, внешне отличить поддельную форму от настоящей практически невозможно, и пользователь, скорее всего, введет пароль для получения необходимой услуги. Тем более что с такими запросами владельцы «яблочных» гаджетов сталкиваются довольно часто — когда хотят зайти в облачное хранилище своих данных, поменять настройки телефона или установить новое приложение.
Чтобы не стать жертвой мошенников, Краузе предлагает при появлении окна для ввода пароля нажимать на домашнюю кнопку. Если в этом случае окно для ввода пароля останется открытым — значит, оно системное. Фальшивое же окно закроется вместе с другими окнами.
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