Петербургские пенсионеры «пробежали» правовой марафон

Сегодня впервые в Петербурге стартовал правовой марафон для людей старшего поколения.

В библиотеке имени Маяковского пенсионеры могли получить ответы на разные вопросы: от медицинского обслуживания до оплаты коммунальных услуг, а также бесплатные консультации адвокатов и юристов.



Желающих узнать о своих правах собралось много. К некоторым специалистам даже выстроились очереди. Инициатором мероприятия стал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, который также сегодня приехал на набережную Фонтанки, 46.



По словам омбудсмена, если опыт проведения подобных мероприятий окажется удачным, то такие правовые марафоны станут для Петербурга традицией.



Каждую весну библиотека имени Маяковского проводит информационные встречи. Однако на них приглашают людей разного возраста. Для старшего поколения таких масштабных консультаций раньше не проводили.