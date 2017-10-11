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    Москва готовится принять фестиваль молодежи и студентов

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    Москва готовится принять фестиваль молодежи и студентов

    Москва готовится принять фестиваль молодежи и студентов

    Москва готовится принять фестиваль молодежи и студентов

      В грядущую субботу в Москве пройдет красочный парад, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

      В центре Москвы в эту субботу будет перекрыто движение по нескольким улицам — от Васильевского спуска до Лужников. Там пройдет грандиозный красочный парад, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В карнавальном шествии, по оценке организаторов, могут принять участие более 45 тысяч человек.

      Сегодня участники провели репетицию парада на стадионе «Спартак». По сценарию, частью большого шествия станет реконструкция исторического парада 57-го года. Тогда Москва впервые встречала гостей молодежного форума.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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