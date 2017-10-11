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    Глава Росгвардии: за полгода в РФ были уничтожены 6 главарей бандгрупп. Росгвардия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Росгвардии: за полгода в РФ были уничтожены 6 главарей бандгрупп

    Глава Росгвардии: за полгода в РФ были уничтожены 6 главарей бандгрупп

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    Глава Росгвардии: за полгода в РФ были уничтожены 6 главарей бандгрупп

    Глава Росгвардии: за полгода в РФ были уничтожены 6 главарей бандгрупп

    Глава Росгвардии: за полгода в РФ были уничтожены 6 главарей бандгрупп

      Глава Росгвардии отчитался о полугодовой работе по борьбе с терроризмом в России.

      Более 30 боевиков, среди которых шесть главарей бандгрупп, было уничтожено за прошедшие полгода в ходе спецопераций с участием Росгвардии. Об этом в среду сообщил глава Рогвардии Виктор Золотов.

      Виктор Золотов, глава Росгвардии: «В текущем году объединенная группировка нанесла существенный урон живой силе и ресурсной базе террористов, не допустив перемещения диверсий за пределы Северо-Кавказского региона».

      Золотов также сообщил, что за это время на территории РФ было обезврежено 35 уже готовых самодельных взрывных устройств и найдено еще более ста килограммов взрывчатки. Кроме этого, сотрудники службы задержали свыше тысячи человек, находившихся в розыске.

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