В Facebook пообещали как можно быстрее разобраться с глобальным сбоем

В Facebook заявили, что продолжают работать над тем, чтобы как можно скорее восстановить доступ к соцсети.
В компании признали, что сегодня некоторые пользователи столкнулись с проблемами с доступом к Facebook и Instagram, и подчеркнули, что сейчас пытаются вернуть все в норму, передает РИА Новости.
Facebook: «Мы знаем, что у некоторых людей в настоящее время проблемы с доступом к Facebook и Instagram. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму как можно быстрее».
Напомним, ранее сегодня множество пользователей по всему миру пожаловалось на то, что не могут получить доступ к Facebook и Instagram. Глобальный сбой затронул страны Европы, США и Азии.
Facebook: «Мы знаем, что у некоторых людей в настоящее время проблемы с доступом к Facebook и Instagram. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в норму как можно быстрее».
Напомним, ранее сегодня множество пользователей по всему миру пожаловалось на то, что не могут получить доступ к Facebook и Instagram. Глобальный сбой затронул страны Европы, США и Азии.
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