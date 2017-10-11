Пресс-секретаря Роскомнадзора заподозрили в мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, руководитель одного из департаментов Борис Едидин, а также глава аппарата ведомства Александр Весельчаков стали фигурантами уголовного дела.
Высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора заподозрили в мошенничестве. Подробности дела пока не раскрываются, но в сообщении на сайте Чертановского районного суда речь идет о части 4 статьи 159 УК — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Как сообщает РИА Новости, в аресте Ампелонского и Едидина суд отказал. В то же время, по информации агентства, глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков находится под домашним арестом.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался, передает «Интерфакс». То же агентство со ссылкой на источник утверждает, что в деле о мошенничестве фигурируют не двое, а трое чиновников Роскомнадзора.
Как сообщает РИА Новости, в аресте Ампелонского и Едидина суд отказал. В то же время, по информации агентства, глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков находится под домашним арестом.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать сообщения об уголовном деле отказался, передает «Интерфакс». То же агентство со ссылкой на источник утверждает, что в деле о мошенничестве фигурируют не двое, а трое чиновников Роскомнадзора.
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