На участника убийства Немцова завели дело об оскорблении следователя

Темирлан Эскерханов, получивший срок за участие в убийстве Бориса Немцова, стал фигурантом уголовного дела о неуважении к суду.
По данным следствия, Эскерханов во время судебного разбирательства в Московском окружном военном суде нецензурно оскорбил представителя СК.
Теперь Эскерханову может грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства». Сейчас дознаватели дожидаются результатов лингвистической экспертизы, передает «Интерфакс».
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
Теперь Эскерханову может грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства». Сейчас дознаватели дожидаются результатов лингвистической экспертизы, передает «Интерфакс».
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.
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