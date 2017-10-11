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    На участника убийства Немцова завели дело об оскорблении следователя

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    На участника убийства Немцова завели дело об оскорблении следователя

    На участника убийства Немцова завели дело об оскорблении следователя

    На участника убийства Немцова завели дело об оскорблении следователя
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Темирлан Эскерханов, получивший срок за участие в убийстве Бориса Немцова, стал фигурантом уголовного дела о неуважении к суду.

    По данным следствия, Эскерханов во время судебного разбирательства в Московском окружном военном суде нецензурно оскорбил представителя СК.

    Теперь Эскерханову может грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 480 часов по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства». Сейчас дознаватели дожидаются результатов лингвистической экспертизы, передает «Интерфакс».

    смотретьФигуранты дела об убийстве Немцова признаны виновными
    Фигуранты дела об убийстве Немцова признаны виновными
    Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А 13 июля суд огласил вердикт по делу об убийстве политика. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор и Шадид Губашевы, Эскерханов и Хамзат Бахаев — от 11 до 19 лет лишения свободы.

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