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    В Нью-Йорке в честь Трампа создали вино под названием «Ковфефе»

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    • Фото: citywinery.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> в честь Трампа создали вино под названием «Ковфефе»

    В Нью-Йорке в честь Трампа создали вино под названием «Ковфефе»

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> в честь Трампа создали вино под названием «Ковфефе»
  • Фото: citywinery.com

    • Нью-йоркские виноделы назвали новый сорт напитка странным словом, которое однажды употребил в своем Twitter Дональд Трамп.

    Винодельческая компания City Winery из Нью-Йорка создала новый сорт вина и решила назвать его Covfefe 2015 Red Blend в честь Трампа, однажды употребившего это загадочное слово в своем Twitter.

    Майкл Дорф, генеральный директор City Winery: «Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни».

    По словам гендиректора винодельческой компании, вино обладает ароматом пиона и лепестков роз. Бутылка напитка будет стоить 37 долларов, 20% от продажи будут перечисляться в Американский союз защиты гражданских свобод, сообщает «Интерфакс».

    В мае Трамп употребил в своем Twitter загадочное слово covfefe. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он, не закончив свою мысль. Недописанный твит вскоре был удален, а сам Трамп предложил подписчикам угадать, что он хотел сказать. Запись Трампа произвела настоящий фурор в Сети, о ней писали многие СМИ. Хиллари Клинтон назвала загадочный твит Трампа «тайным посланием русским».

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