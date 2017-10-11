В Нью-Йорке в честь Трампа создали вино под названием «Ковфефе»

Нью-йоркские виноделы назвали новый сорт напитка странным словом, которое однажды употребил в своем Twitter Дональд Трамп.
Винодельческая компания City Winery из Нью-Йорка создала новый сорт вина и решила назвать его Covfefe 2015 Red Blend в честь Трампа, однажды употребившего это загадочное слово в своем Twitter.
Майкл Дорф, генеральный директор City Winery: «Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни».
По словам гендиректора винодельческой компании, вино обладает ароматом пиона и лепестков роз. Бутылка напитка будет стоить 37 долларов, 20% от продажи будут перечисляться в Американский союз защиты гражданских свобод, сообщает «Интерфакс».
В мае Трамп употребил в своем Twitter загадочное слово covfefe. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он, не закончив свою мысль. Недописанный твит вскоре был удален, а сам Трамп предложил подписчикам угадать, что он хотел сказать. Запись Трампа произвела настоящий фурор в Сети, о ней писали многие СМИ. Хиллари Клинтон назвала загадочный твит Трампа «тайным посланием русским».
Майкл Дорф, генеральный директор City Winery: «Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни».
По словам гендиректора винодельческой компании, вино обладает ароматом пиона и лепестков роз. Бутылка напитка будет стоить 37 долларов, 20% от продажи будут перечисляться в Американский союз защиты гражданских свобод, сообщает «Интерфакс».
В мае Трамп употребил в своем Twitter загадочное слово covfefe. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он, не закончив свою мысль. Недописанный твит вскоре был удален, а сам Трамп предложил подписчикам угадать, что он хотел сказать. Запись Трампа произвела настоящий фурор в Сети, о ней писали многие СМИ. Хиллари Клинтон назвала загадочный твит Трампа «тайным посланием русским».
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