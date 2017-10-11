Пропавшую более года назад школьницу нашли убитой в Красноярском крае

В поселке Пинчуга (Красноярский край) нашли тело пропавшей
16-летней школьницы.
По версии следствия, 13 июня 2016 года девушка ушла к подруге и домой не вернулась. После этого начались поиски школьницы, были проверены различные версии ее исчезновения, на причастность к пропаже девушки проверялись местные жители, однако положительных результатов получено не было.
Теперь же были обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей девушке. Уже назначена геномная экспертиза, сыщики ищут очевидцев преступления. Возбуждено дело по статье «Убийство», сообщили в красноярском управлении СК.
Теперь же были обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей девушке. Уже назначена геномная экспертиза, сыщики ищут очевидцев преступления. Возбуждено дело по статье «Убийство», сообщили в красноярском управлении СК.
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