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    Россельхознадзор проверил на чуму прибывших в питерские рестораны крабов. Владивосток, Россельхознадзор, Санкт-Петербург, море, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссельхознадзор проверил на чуму прибывших в питерские рестораны крабов

    Россельхознадзор проверил на чуму прибывших в питерские рестораны крабов

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    Россельхознадзор проверил на чуму прибывших в питерские рестораны крабов

    Россельхознадзор проверил на чуму прибывших в питерские рестораны крабов

      Мохнаторукие крабы добрались до петербургских ресторанов.

      Самолет с необычными пассажирами на борту приземлился в Пулково. Крупную делегацию из Владивостока общим весом 105 килограммов встретили с особыми почестями. Внимание членистоногим уделили не только специалисты аэропорта, но и Россельхознадзора.

      И дело здесь не в строении конечностей, покрытых растительностью. Крабы могут быть переносчиками опасной болезни — рачьей чумы. Но эти, судя по всему, оказались здоровыми.

      Инспекторы осмотрели и руки, и ноги, и сопроводительные документы морских обитателей, после чего разрешили им покинуть терминал и отправиться в гастрономический тур по Петербургу.

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