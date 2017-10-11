Россельхознадзор проверил на чуму прибывших в питерские рестораны крабов

Мохнаторукие крабы добрались до петербургских ресторанов.

Самолет с необычными пассажирами на борту приземлился в Пулково. Крупную делегацию из Владивостока общим весом 105 килограммов встретили с особыми почестями. Внимание членистоногим уделили не только специалисты аэропорта, но и Россельхознадзора.



И дело здесь не в строении конечностей, покрытых растительностью. Крабы могут быть переносчиками опасной болезни — рачьей чумы. Но эти, судя по всему, оказались здоровыми.



Инспекторы осмотрели и руки, и ноги, и сопроводительные документы морских обитателей, после чего разрешили им покинуть терминал и отправиться в гастрономический тур по Петербургу.