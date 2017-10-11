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    В работе Facebook произошел глобальный сбой

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    • Фото: downdetector.com
    В работе Facebook произошел глобальный сбой

    В работе Facebook произошел глобальный сбой

    В работе Facebook произошел глобальный сбой
  • Фото: downdetector.com

    • В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщают пользователи из разных стран мира.

    Пользователи со всего мира жалуются на проблемы в работе социальной сети Facebook. Некоторые сообщают, что при попытке войти на сайт видят пустую страницу. Другие говорят, что могут загружать только определенные части сайта или приложения.




    Проблемы были замечены в разных странах, однако не у всех пользователей. Пресс-служба соцсети пока не прокомментировала неполадки, передает Independent.


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