В работе Facebook произошел глобальный сбой

В работе социальной сети Facebook произошел сбой. Об этом сообщают пользователи из разных стран мира.
Пользователи со всего мира жалуются на проблемы в работе социальной сети Facebook. Некоторые сообщают, что при попытке войти на сайт видят пустую страницу. Другие говорят, что могут загружать только определенные части сайта или приложения.
Проблемы были замечены в разных странах, однако не у всех пользователей. Пресс-служба соцсети пока не прокомментировала неполадки, передает Independent.
что то с facebook…..может лежит,кто знает? pic.twitter.com/wMmODd1SlD— Serge N (@sergej_us0mf) 11 октября 2017 г.
Проблемы были замечены в разных странах, однако не у всех пользователей. Пресс-служба соцсети пока не прокомментировала неполадки, передает Independent.
When you finally open Twitter just for checking "is facebook down?"— nesia c (@NesiKa11) 11 октября 2017 г.
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