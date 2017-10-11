Осужденный за многомиллионную растрату депутат сломал себе ногу в знак протеста

Бывший депутат Заксобрания Алтайского края Александр Мастинин устроил акцию протеста против дисциплинарных мер в колонии Рубцовска.
Экс-депутат, выражая несогласие с мерами дисциплинарного воздействия, которые были приняты за неоднократные нарушения порядка, сначала отказался от пищи, а потом совершил акт членовредительства. Мастинин сломал себе левую ногу, несколько раз ударив себя откидной кроватью. Поступок экс-депутата попал на камеру видеонаблюдения, установленную в камере.
Мастинина уже осмотрели врачи, его состояние оценивается как удовлетворительное. Материалы по факту членовредительства направлены в прокуратуру, передает ТАСС.
Бывший депутат Мастинин в 2016 году был признан виновным в присвоении и растрате 12 млн рублей и приговорен к 6 годам колонии. Суд установил, что Мастинин, руководивший управляющей компанией, присвоил деньги, полученные от жильцов многоэтажек за услуги ЖКХ.
Надо сказать, что Мастинин несколько лет скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Задержать экс-депутата удалось в одном из столичных аэропортов с подложными документами на чужое имя. При этом он долго отказывался называть себя Мастининым.
Мастинина уже осмотрели врачи, его состояние оценивается как удовлетворительное. Материалы по факту членовредительства направлены в прокуратуру, передает ТАСС.
Бывший депутат Мастинин в 2016 году был признан виновным в присвоении и растрате 12 млн рублей и приговорен к 6 годам колонии. Суд установил, что Мастинин, руководивший управляющей компанией, присвоил деньги, полученные от жильцов многоэтажек за услуги ЖКХ.
Надо сказать, что Мастинин несколько лет скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Задержать экс-депутата удалось в одном из столичных аэропортов с подложными документами на чужое имя. При этом он долго отказывался называть себя Мастининым.
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