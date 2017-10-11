«Ненавижу Интернет»: Кобзон прокомментировал слухи о смерти Хворостовского

Иосиф Кобзон назвал ложные сообщения о смерти Дмитрия Хворостовского провокацией.
Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон назвал появившиеся сегодня ночью слухи о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского провокацией, за которую должно быть наказание. Об этом сообщает РИА Новости.
Иосиф Кобзон: «Я ненавижу Интернет, и ненавижу все „сенсации“», которые мы оттуда слышим, это страшная совершенно организация… Дело в том, что они провоцируют общество. Вы знаете, какая это травма для семьи? И наказать некого за это оскорбительное «сенсационное сообщение».
Ложное сообщение о смерти певца, давно борющегося с онкологическим заболеванием, появилось в СМИ в ночь на среду. Информацию вскоре опровергли супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю. Кобзон подчеркнул, что если бы с Хворостовским на самом деле что-то случилось, он бы узнал об этом в первую очередь.
Иосиф Кобзон: «Я хочу сказать, что это чушь собачья, я бы знал в первую очередь. Он действительно болеет, у него тяжелое заболевание онкологическое, пользуется коляской, но если бы, не дай Бог, с ним произошло бы несчастье, мы бы это знали».
В среду сайт издания «Комсомольской правды», первым распространивший это сообщение, принес извинения семье Хворостовского. Сотрудница газеты Елена Бодуэн, написавшая заметку, лично связалась с его близкими, чтобы извиниться. По ее словам, информацию она получила от источника, считавшегося доверенным.
Корреспондент издания Дмитрий Стешин заявил, что ложная новость о смерти Хворостовского — это результат «интриг оперного мира».
Иосиф Кобзон: «Я ненавижу Интернет, и ненавижу все „сенсации“», которые мы оттуда слышим, это страшная совершенно организация… Дело в том, что они провоцируют общество. Вы знаете, какая это травма для семьи? И наказать некого за это оскорбительное «сенсационное сообщение».
Ложное сообщение о смерти певца, давно борющегося с онкологическим заболеванием, появилось в СМИ в ночь на среду. Информацию вскоре опровергли супруга оперного певца Флоранс и директор Хворостовского Марк Хилдрю. Кобзон подчеркнул, что если бы с Хворостовским на самом деле что-то случилось, он бы узнал об этом в первую очередь.
Иосиф Кобзон: «Я хочу сказать, что это чушь собачья, я бы знал в первую очередь. Он действительно болеет, у него тяжелое заболевание онкологическое, пользуется коляской, но если бы, не дай Бог, с ним произошло бы несчастье, мы бы это знали».
В среду сайт издания «Комсомольской правды», первым распространивший это сообщение, принес извинения семье Хворостовского. Сотрудница газеты Елена Бодуэн, написавшая заметку, лично связалась с его близкими, чтобы извиниться. По ее словам, информацию она получила от источника, считавшегося доверенным.
Корреспондент издания Дмитрий Стешин заявил, что ложная новость о смерти Хворостовского — это результат «интриг оперного мира».
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