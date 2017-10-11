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    Экс-губернатора Никиту Белых решили госпитализировать

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    Экс-губернатора Никиту Белых решили госпитализировать

    <nobr>Экс-губернатора</nobr> Никиту Белых решили госпитализировать

    Судья сообщила бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, что он будет госпитализирован.

    Экс-губернатора планируют доставить в больницу в четверг, 12 октября, передает ТАСС.

    Отметим, что ранее Белых не раз жаловался на свое здоровье. А сегодня в суд даже пришлось вызвать скорую из-за того, что у экс-губернатора поднялось давление.

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    Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

    Сегодня гособвинитель завершила трехдневный допрос экс-губернатора. Признавать свою вину Белых отказался.

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