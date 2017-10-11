Экс-губернатора Никиту Белых решили госпитализировать

Судья сообщила бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, что он будет госпитализирован.
Экс-губернатора планируют доставить в больницу в четверг, 12 октября, передает ТАСС.
Отметим, что ранее Белых не раз жаловался на свое здоровье. А сегодня в суд даже пришлось вызвать скорую из-за того, что у экс-губернатора поднялось давление.
Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Сегодня гособвинитель завершила трехдневный допрос экс-губернатора. Признавать свою вину Белых отказался.
Отметим, что ранее Белых не раз жаловался на свое здоровье. А сегодня в суд даже пришлось вызвать скорую из-за того, что у экс-губернатора поднялось давление.
Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.
Сегодня гособвинитель завершила трехдневный допрос экс-губернатора. Признавать свою вину Белых отказался.
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