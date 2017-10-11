Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Петербуржцев познакомили с современной культурой Грузии. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев познакомили с современной культурой Грузии

    Петербуржцев познакомили с современной культурой Грузии

    комментировать
    Петербуржцев познакомили с современной культурой Грузии

    Петербуржцев познакомили с современной культурой Грузии

    Петербуржцев познакомили с современной культурой Грузии

      Театр «Балтийский дом» в рамках международного фестиваля представил фотовыставку, концерт и спектакль в исполнении грузинских артистов.

      Здесь представили выставку фотохудожника Гоги Чанадири «Грузия сверху». Автор провел в небе почти 300 часов, чтобы сделать необходимые снимки.

      Также в «Балтдоме» состоялся концерт известных грузинских певцов Нино Дзодзенидзе и Георгия Надибаидзе. А главным событием стала документальная постановка «АЛЖИР». Это аббревиатура, которая расшифровывается как Акмонинский лагерь жен изменников родины. Сюжет спектакля рассказывает о времени массовых репрессий и силе женского духа.

      Николай Свентицкий      , директор Тбилисского русского театра им. А. А. Грибоедова, заслуженный артист РФ: «Это спектакль о героинях, о великих женщинах, которые попали в предлагаемые обстоятельства — жернова государственной машины, порой бывающей очень несправедливой. Они пронесли свою гордость, свою честь. И если мы не будем об это разговаривать, у нас не будет будущего. Надо очень хорошо знать свою историю».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru