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    Гидрометцентр: на Москву обрушится «жуткий дождь»

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Гидрометцентр: на Москву обрушится «жуткий дождь»

    Гидрометцентр: на Москву обрушится «жуткий дождь»

    Гидрометцентр: на Москву обрушится «жуткий дождь»
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Циклон принесет в Москву и область продолжительные дожди. Погода испортится с четверга, 12 октября.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра РФ Марину Макарову. По ее словам, с пятницы по субботу дождь будет «просто жутким».

    Марина Макарова: «Мы ждем циклон, то есть погода будет дождливая. Дожди преимущественно умеренной интенсивности и достаточно продолжительные будут. То есть если в четверг, пока циклон еще только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий».

    До субботы дневная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 8–11 градусов. В воскресенье столбик термометра опустится до 4–9 градусов. Это вернет температуру к климатической норме, которая сейчас превышена на 2–3 градуса. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

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