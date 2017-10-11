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    В Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео. дети и подростки, Новгородская область, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео

    В Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео

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    • Фото: Judo Sambo / youtube.com
    В Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео

    В Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео

    В Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео
    • Фото: Judo Sambo / youtube.com

      • Мать юного дзюдоиста несколько раз ударила сына по голове после поражения в поединке.

      Мать проигравшего поединок дзюдоиста побила сына прямо на соревнованиях в Новгородской области. Видео инцидента было опубликовано в Сети. На записи видно, как после поражения раздосадованный мальчик показал неприличный жест то ли своему сопернику, то ли судье, после чего на ковер выбежала женщина и ударила его несколько раз по голове. По сообщениям местных СМИ, это была мать мальчика. Когда за спортсмена попытался заступиться судья, женщина подралась и с ним.

      Инцидентом уже заинтересовались следователи, сообщает РИА Новости. Проводится доследственная проверка.

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