В Новгородской области мать побила сына на турнире по дзюдо: видео

Мать юного дзюдоиста несколько раз ударила сына по голове после поражения в поединке.
Мать проигравшего поединок дзюдоиста побила сына прямо на соревнованиях в Новгородской области. Видео инцидента было опубликовано в Сети. На записи видно, как после поражения раздосадованный мальчик показал неприличный жест то ли своему сопернику, то ли судье, после чего на ковер выбежала женщина и ударила его несколько раз по голове. По сообщениям местных СМИ, это была мать мальчика. Когда за спортсмена попытался заступиться судья, женщина подралась и с ним.
Инцидентом уже заинтересовались следователи, сообщает РИА Новости. Проводится доследственная проверка.
Инцидентом уже заинтересовались следователи, сообщает РИА Новости. Проводится доследственная проверка.
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