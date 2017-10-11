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    Собственники «Синдики» потеряли из-за пожара около 4 млрд рублей

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Собственники «Синдики» потеряли <nobr>из-за</nobr> пожара около 4 млрд рублей

    Собственники «Синдики» потеряли из-за пожара около 4 млрд рублей

    Собственники «Синдики» потеряли <nobr>из-за</nobr> пожара около 4 млрд рублей
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Собственники торгового комплекса «Синдика», сгоревшего в результате крупного пожара 8–10 октября, составили около четырех миллиардов рублей.

    Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

    Пресс-служба ТК «Синдика»: «Потери компании составляют около 4 млрд рублей».

    В компании пояснили, что на строительство комплекса было затрачено около 8 млрд рублей. Причем половину составлял банковский кредит, половину — собственные средства компании. Кредит компания получила в Сбербанке под залог здания. По этому договору комплекс застраховали на 4,2 млрд рублей.

    смотретьНазваны первые версии пожара в ТЦ «Синдика»
    Названы первые версии пожара в ТЦ «Синдика»
    Напомним, пожар в «Синдике» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Приблизительный ущерб — более четырех миллиардов рублей.

    Рассматривается несколько версий случившегося, среди них поджог и нарушении техники безопасности.

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