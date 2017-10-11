Собственники «Синдики» потеряли из-за пожара около 4 млрд рублей

Собственники торгового комплекса «Синдика», сгоревшего в результате крупного пожара
8–10 октября, составили около четырех миллиардов рублей.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Пресс-служба ТК «Синдика»: «Потери компании составляют около 4 млрд рублей».
В компании пояснили, что на строительство комплекса было затрачено около 8 млрд рублей. Причем половину составлял банковский кредит, половину — собственные средства компании. Кредит компания получила в Сбербанке под залог здания. По этому договору комплекс застраховали на 4,2 млрд рублей.
Напомним, пожар в «Синдике» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Приблизительный ущерб — более четырех миллиардов рублей.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди них поджог и нарушении техники безопасности.
Пресс-служба ТК «Синдика»: «Потери компании составляют около 4 млрд рублей».
В компании пояснили, что на строительство комплекса было затрачено около 8 млрд рублей. Причем половину составлял банковский кредит, половину — собственные средства компании. Кредит компания получила в Сбербанке под залог здания. По этому договору комплекс застраховали на 4,2 млрд рублей.
Напомним, пожар в «Синдике» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Приблизительный ущерб — более четырех миллиардов рублей.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди них поджог и нарушении техники безопасности.
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