В Антарктиде открылась полынья размером с Нижегородскую область

В море рядом с Антарктидой открылась гигантская полынья, происхождение которой ученые пока не могут объяснить.
На западе Антарктиды обнаружена гигантская полынья — так называют место в покрытом льдом море, где по какой-то причине лед сошел. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр океанических исследований Гельмгольца, отверстие находится в море Уэдделла, площадь полыньи составляет около 80 тыс. кв. км, что больше, чем площадь Нижегородской области.
Сообщается, что полынья находится далеко от побережья, что является редкостью для подобных природных явлений. Впервые отверстие было обнаружено в 1974 году. В 1976 году оно закрылось и с тех пор не появлялось. В этом году полынья открылась впервые за 40 лет. Сообщается, что она на том же месте, что и в первый раз, однако причины ее появления до сих пор неизвестны.
Обычно подобные области открываются у берегов Антарктиды. С их помощью происходит циркуляция морской воды и миграция льдов. Ученые полагают, что отверстия таких размеров могут привести к существенным изменениям климата на Земле.
Сообщается, что полынья находится далеко от побережья, что является редкостью для подобных природных явлений. Впервые отверстие было обнаружено в 1974 году. В 1976 году оно закрылось и с тех пор не появлялось. В этом году полынья открылась впервые за 40 лет. Сообщается, что она на том же месте, что и в первый раз, однако причины ее появления до сих пор неизвестны.
Обычно подобные области открываются у берегов Антарктиды. С их помощью происходит циркуляция морской воды и миграция льдов. Ученые полагают, что отверстия таких размеров могут привести к существенным изменениям климата на Земле.
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