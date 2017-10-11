ФАС проверяет цены на новые iPhone в России

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на цены на iPhone 8 в России.
Сейчас ведомство проводит проверку ценообразования на новые смартфоны Apple.
При этом в ФАС подчеркнули, что пока говорить о возбуждении дела рано, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее ФАС признала российское представительство Apple виновным в нарушении закона о конкуренции из-за цен на iPhone 5 и 6. Компании грозил штраф в размере до 5 млн рублей, однако, с учетом того, что все нарушения были устранены, выплатить пришлось только 1,75 млн рублей. При этом глава ФАС Игорь Артемьев подчеркивал, что Apple грозит более серьезное наказание, если снова будут выявлены нарушения, в том числе при продажах новых iPhone.
Напомним, iPhone 8 и iPhone 8 Plus были представлены Apple 12 сентября. Также публике показали iPhone X и усовершенствованные умные часы. В России официальные продажи новинок начались с 29 сентября. Цены на iPhone 8 начинаются с 56,99 тыс. pyблей, iPhone 8 Plus — 64,99 тыс. рублей, на iPhone X — 79,99 тыс. рублей.
При этом в ФАС подчеркнули, что пока говорить о возбуждении дела рано, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее ФАС признала российское представительство Apple виновным в нарушении закона о конкуренции из-за цен на iPhone 5 и 6. Компании грозил штраф в размере до 5 млн рублей, однако, с учетом того, что все нарушения были устранены, выплатить пришлось только 1,75 млн рублей. При этом глава ФАС Игорь Артемьев подчеркивал, что Apple грозит более серьезное наказание, если снова будут выявлены нарушения, в том числе при продажах новых iPhone.
Напомним, iPhone 8 и iPhone 8 Plus были представлены Apple 12 сентября. Также публике показали iPhone X и усовершенствованные умные часы. В России официальные продажи новинок начались с 29 сентября. Цены на iPhone 8 начинаются с 56,99 тыс. pyблей, iPhone 8 Plus — 64,99 тыс. рублей, на iPhone X — 79,99 тыс. рублей.
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