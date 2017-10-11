Жительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео

В Интернете требуют наказать жительницу Владивостока, которая специально сбила собаку.

652 Владивосток

жестокость

собаки

Инцидент произошел на Русской улице.



На видео, опубликованном в Интернете, видно, что хозяин собаки стучит в окно машины и умоляет автолюбительницу остановиться. Однако девушка не обращает внимания на его просьбы и давит маленького пса, гулявшего без поводка.

