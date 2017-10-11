Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Жительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео. Владивосток, жестокость, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео

    Жительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео

    2 комментария
    • Фото: Новости Владивостока / youtube.com
    Жительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео

    Жительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео

    Жительница Владивостока специально задавила пса на глазах у хозяина: видео
    • Фото: Новости Владивостока / youtube.com

      • В Интернете требуют наказать жительницу Владивостока, которая специально сбила собаку.

      Инцидент произошел на Русской улице.

      На видео, опубликованном в Интернете, видно, что хозяин собаки стучит в окно машины и умоляет автолюбительницу остановиться. Однако девушка не обращает внимания на его просьбы и давит маленького пса, гулявшего без поводка.

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