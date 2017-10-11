Чиновники отблагодарили петербургских полицейских за найденного Диониса

Сегодня произошла развязка детективной истории, в ходе которой правоохранительные органы задержали молодого человека, который в пьяном угаре обезглавил гипсовый горельеф в доходном доме Кирилловых на Большой Пушкарской улице.
Пятеро сотрудников петербургской полиции сегодня вошли в здание комитета по охране памятников с гордо поднятой головой. Чиновники решили отблагодарить стражей порядка за быстро найденную голову с горельефа Диониса на Петроградской стороне.
Трем подполковникам и двум капитанам потребовалось всего 20 дней на поиски злоумышленника, обезглавившего гипсовый горельеф со знаменитого дома Кирилловых.
Александр Малинка, начальник отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Искали свидетелей, очевидцев и уже от них отталкивались в расследовании. В том числе нам помогли камеры городского мониторингового центра».
Видео с камер не позволяло рассмотреть лицо злоумышленника. Лишь после задержания заметили: 27-летний мужчина, выяснявший отношения с богом виноделия, удивительно похож на жертву и внешне, и внутренне.
Арсений, обвиняемый: «Мы шли за вином с друзьями . И встретили эту статую. Поскольку я находился в состоянии не самом приятном, я посмотрел на статую, она мне показалась дерзко смотрящей».
Возможно, дерзкий юноша с виноградной лозой даже успел шепнуть нападавшему что-то важное. Судя по публикациям в соцсетях, спустя несколько дней после происшествия укравший голову Арсений экспрессивно делился впечатлениями с широкой публикой.
Выразительный фотопортрет Арсения на его страничке в Интернете весьма похож на голову микеланджеловского Давида. Но тяга к античным образам, по всей вероятности, не смогла заглушить голос совести. Когда алкогольные пары рассеялись, не хотелось ничего личного и лишнего. Поэтому Арсений отнес отрубленную голову в квартиру к своей знакомой.
Полицейским сегодня вручили белые розы и альбомы по истории города за успешные оперативно-розыскные мероприятия. Теперь покалеченная статуя — головная боль следователей и реставраторов.
Сергей Макаров, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга: «Этот объект у нас выявленный. В следующем году мы проведем работу по его включению в реестр. Пока голова Диониса — вещественное доказательство в уголовном деле, она будет находиться на ответственном хранении в комитете. Потом мы предпримем все усилия для того, чтобы Дионис получил свою голову обратно».
Сколько получит вандал-эстет, решит Петроградский районный суд. Уголовное дело возбудили по части 1-й статьи 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение и повреждение культурного наследия». Максимально по ней можно отправиться за решетку на шесть лет или уплатить штраф в три миллиона рублей, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
Трем подполковникам и двум капитанам потребовалось всего 20 дней на поиски злоумышленника, обезглавившего гипсовый горельеф со знаменитого дома Кирилловых.
Александр Малинка, начальник отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Искали свидетелей, очевидцев и уже от них отталкивались в расследовании. В том числе нам помогли камеры городского мониторингового центра».
Видео с камер не позволяло рассмотреть лицо злоумышленника. Лишь после задержания заметили: 27-летний мужчина, выяснявший отношения с богом виноделия, удивительно похож на жертву и внешне, и внутренне.
Арсений, обвиняемый: «Мы шли за вином с друзьями . И встретили эту статую. Поскольку я находился в состоянии не самом приятном, я посмотрел на статую, она мне показалась дерзко смотрящей».
Возможно, дерзкий юноша с виноградной лозой даже успел шепнуть нападавшему что-то важное. Судя по публикациям в соцсетях, спустя несколько дней после происшествия укравший голову Арсений экспрессивно делился впечатлениями с широкой публикой.
Выразительный фотопортрет Арсения на его страничке в Интернете весьма похож на голову микеланджеловского Давида. Но тяга к античным образам, по всей вероятности, не смогла заглушить голос совести. Когда алкогольные пары рассеялись, не хотелось ничего личного и лишнего. Поэтому Арсений отнес отрубленную голову в квартиру к своей знакомой.
Полицейским сегодня вручили белые розы и альбомы по истории города за успешные оперативно-розыскные мероприятия. Теперь покалеченная статуя — головная боль следователей и реставраторов.
Сергей Макаров, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга: «Этот объект у нас выявленный. В следующем году мы проведем работу по его включению в реестр. Пока голова Диониса — вещественное доказательство в уголовном деле, она будет находиться на ответственном хранении в комитете. Потом мы предпримем все усилия для того, чтобы Дионис получил свою голову обратно».
Сколько получит вандал-эстет, решит Петроградский районный суд. Уголовное дело возбудили по части 1-й статьи 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение и повреждение культурного наследия». Максимально по ней можно отправиться за решетку на шесть лет или уплатить штраф в три миллиона рублей, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
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