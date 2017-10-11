Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Стерлигов уволил продавщицу, угостившую гея квасом 18+

    7 комментариев
    • Фото: magazinsterligova / vk.com
    Стерлигов уволил продавщицу, угостившую гея квасом

    Стерлигов уволил продавщицу, угостившую гея квасом

    Стерлигов уволил продавщицу, угостившую гея квасом
  • Фото: magazinsterligova / vk.com

    • Продавщицу, которая угостила квасом гомосексуалиста, уволили из магазина Германа Стерлигова в Кирове. 18+

    В группе магазина в соцсети «ВКонтакте» бывшую сотрудницу назвали «мразью» и сообщили, что ее «вышвырнули 24 сентября сего года».

    При этом всех продавщиц, которые «поддерживают эту грязную сволочь», пообещали «вышвыривать на дорогу пинком под зад».

    Отметим, что магазины Германа Стерлигова «Хлеб и соль» ранее открылись в Москве, Петербурге, Кирове и Перми. В магазинах повесили таблички о запрете входить представителям нетрадиционной ориентации. И это при том, что отказ магазинов от обслуживания каких-либо групп клиентов является нарушением Гражданского кодекса РФ.

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