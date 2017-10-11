Стерлигов уволил продавщицу, угостившую гея квасом

Продавщицу, которая угостила квасом гомосексуалиста, уволили из магазина Германа Стерлигова в Кирове. 18+
В группе магазина в соцсети «ВКонтакте» бывшую сотрудницу назвали «мразью» и сообщили, что ее «вышвырнули 24 сентября сего года».
При этом всех продавщиц, которые «поддерживают эту грязную сволочь», пообещали «вышвыривать на дорогу пинком под зад».
Отметим, что магазины Германа Стерлигова «Хлеб и соль» ранее открылись в Москве, Петербурге, Кирове и Перми. В магазинах повесили таблички о запрете входить представителям нетрадиционной ориентации. И это при том, что отказ магазинов от обслуживания каких-либо групп клиентов является нарушением Гражданского кодекса РФ.
При этом всех продавщиц, которые «поддерживают эту грязную сволочь», пообещали «вышвыривать на дорогу пинком под зад».
Отметим, что магазины Германа Стерлигова «Хлеб и соль» ранее открылись в Москве, Петербурге, Кирове и Перми. В магазинах повесили таблички о запрете входить представителям нетрадиционной ориентации. И это при том, что отказ магазинов от обслуживания каких-либо групп клиентов является нарушением Гражданского кодекса РФ.
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