Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    В Воронеже приезжие из Узбекистана пытались продать новорожденную дочь

    комментировать

    В Воронеже приезжие из Узбекистана пытались продать новорожденную дочь

    В Воронеже приезжие из Узбекистана пытались продать новорожденную дочь

    Полиция Воронежа разбирается с молодыми родителями, которые пытались продать своего новорожденного ребенка.

    Как сообщается на сайте регионального управления СКР, сделка не состоялась только потому, что проходила под контролем правоохранителей. 29-летняя гражданка Узбекистана, проживавшая в Воронеже со своим 39-летним гражданским мужем, 8 сентября 2017 года родила девочку, в загсе в установленном законом порядке ее не оформила, а 10 октября вместе с отцом ребенка в Коминтерновском районе города пыталась продать дочь за 30 тысяч рублей совершенно незнакомым людям.

    Обоих родителей задержали, младенец доставлен в больницу и находится там до сих пор. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на торговлю людьми», решается вопрос об аресте.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru