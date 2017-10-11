Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Порошенко объявил о готовности обсудить новый референдум в Крыму

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    • Фото: Reuters © 2017, Christian Hartmann
    Порошенко объявил о готовности обсудить новый референдум в Крыму

    Порошенко объявил о готовности обсудить новый референдум в Крыму

    Порошенко объявил о готовности обсудить новый референдум в Крыму
  • Фото: Reuters © 2017, Christian Hartmann

    • Президент Украины заявил, что готов обсудить возможность еще одного референдума о статусе Крыма.

    Украина готова обсуждать возможность нового референдума в Крыму, но только в том случае, если региона снов окажется в составе Украины. Об этом президент страны Петр Порошенко заявил на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

    Петр Порошенко, президент Украины: «Вопрос суверенитета — это прерогатива национального референдума. Мы готовы говорить о таком референдуме, но сначала Крым должен вернуться в состав Украины».

    Ранее Порошенко отверг предложение президента Чехии Милоша Земана признать Крым российским и потребовать взамен деньги, нефть или газ, заявив, что Киев не собирается торговать покупать или продавать полуостров.

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    Напомним, Милош Земан с трибуны ПАСЕ назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом, предложив Киеву добиться компенсации.

    Это заявление ранее прокомментировали в Госдуме, назвав предложение чешского президента странным, так как вопрос Крыма давно закрыт.

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