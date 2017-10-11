Порошенко объявил о готовности обсудить новый референдум в Крыму

Президент Украины заявил, что готов обсудить возможность еще одного референдума о статусе Крыма.
Украина готова обсуждать возможность нового референдума в Крыму, но только в том случае, если региона снов окажется в составе Украины. Об этом президент страны Петр Порошенко заявил на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Петр Порошенко, президент Украины: «Вопрос суверенитета — это прерогатива национального референдума. Мы готовы говорить о таком референдуме, но сначала Крым должен вернуться в состав Украины».
Ранее Порошенко отверг предложение президента Чехии Милоша Земана признать Крым российским и потребовать взамен деньги, нефть или газ, заявив, что Киев не собирается торговать покупать или продавать полуостров.
Напомним, Милош Земан с трибуны ПАСЕ назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом, предложив Киеву добиться компенсации.
Это заявление ранее прокомментировали в Госдуме, назвав предложение чешского президента странным, так как вопрос Крыма давно закрыт.
Петр Порошенко, президент Украины: «Вопрос суверенитета — это прерогатива национального референдума. Мы готовы говорить о таком референдуме, но сначала Крым должен вернуться в состав Украины».
Ранее Порошенко отверг предложение президента Чехии Милоша Земана признать Крым российским и потребовать взамен деньги, нефть или газ, заявив, что Киев не собирается торговать покупать или продавать полуостров.
Напомним, Милош Земан с трибуны ПАСЕ назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом, предложив Киеву добиться компенсации.
Это заявление ранее прокомментировали в Госдуме, назвав предложение чешского президента странным, так как вопрос Крыма давно закрыт.
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