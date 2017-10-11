Глава исполкома СНГ: официальных обращений о выходе из Содружества от Киева не поступало

Члены СНГ сожалеют в связи с отсутствием Украины на саммитах и других мероприятиях Содружества.
Об этом заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. При этом он подчеркнул, что это временное явление, ведь участие Украины в СНГ, в первую очередь, отвечает интересам Украины.
Сергей Лебедев, глава исполкома СНГ: «Вызывает, конечно, сожаление, и об этом было сказано и вчера в ходе заседания Совета министров иностранных дел, и сегодня, отсутствие Украины. Но все полагают, что это явление временное».
Также Лебедев сообщил, что официальных обращений Украины о выходе из СНГ не поступало, подчеркнув, что Киев принимает участие в деятельности Содружества по некоторым направлениям. При этом он подчеркнул, что Украина, хотя и остается де-юре членом Содружества, не платит взносы в организацию, что не вызывает положительной реакции остальных членов объединения, передает ТАСС.
Кроме того, Лебедев по итогам встречи лидеров Содружества в Сочи сообщил, что следующий саммит состоится в конце сентября 2018 года в Таджикистане.
Отметим, Киев в феврале 2014 года объявил, что отказывается от дальнейшего председательства в СНГ, а в марте того же года — о желании отказаться и от участия в СНГ. Однако с тех пор страна не подавала официальной заявки.
Сергей Лебедев, глава исполкома СНГ: «Вызывает, конечно, сожаление, и об этом было сказано и вчера в ходе заседания Совета министров иностранных дел, и сегодня, отсутствие Украины. Но все полагают, что это явление временное».
Также Лебедев сообщил, что официальных обращений Украины о выходе из СНГ не поступало, подчеркнув, что Киев принимает участие в деятельности Содружества по некоторым направлениям. При этом он подчеркнул, что Украина, хотя и остается де-юре членом Содружества, не платит взносы в организацию, что не вызывает положительной реакции остальных членов объединения, передает ТАСС.
Кроме того, Лебедев по итогам встречи лидеров Содружества в Сочи сообщил, что следующий саммит состоится в конце сентября 2018 года в Таджикистане.
Отметим, Киев в феврале 2014 года объявил, что отказывается от дальнейшего председательства в СНГ, а в марте того же года — о желании отказаться и от участия в СНГ. Однако с тех пор страна не подавала официальной заявки.
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